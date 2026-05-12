A Milano è stato scoperto un laboratorio di droga all’interno di un bagno condominiale, dove un uomo è stato arrestato. Le forze dell’ordine hanno trovato un elettrodomestico fuori uso all’interno del locale. Restano da chiarire i dettagli su come l’uomo abbia evitato di attirare l’attenzione dei condomini e cosa esattamente nascondesse l’elettrodomestico. La polizia sta indagando sulle modalità dell’operazione e sul funzionamento del laboratorio.

? Domande chiave Come ha fatto l'uomo a non destare sospetti tra i condomini?. Cosa nascondeva esattamente l'elettrodomestico fuori uso trovato nel bagno?. Come faceva il sospetto a entrare nello stabile senza risiedervi?. Chi alimentava la rete di distribuzione di quel laboratorio clandestino?.? In Breve Sequestrati 4 kg di eroina, 110 g di cocaina e 38 g di hashish.. Trovati 5,5 kg di sostanza da taglio e banconote false nel locale.. Laboratorio attrezzato con tre piastre di ferro, un setaccio e due bilancini.. Sospettato con precedenti penali utilizzava un ingresso secondario in via San Dionigi.. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 52 anni di nazionalità albanese in via San Dionigi a Milano, dopo aver scoperto un laboratorio di confezionamento stupefacenti nascosto in un bagno condominiale inutilizzato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, scoperto laboratorio di droga in un bagno condominiale: arrestato

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