Scoperta a Torino frode milionaria sul Superbonus 110 quattro professionisti nei guai | come agivano

A Torino sono stati sequestrati sette milioni di euro a una società edile e quattro professionisti sono stati coinvolti in un’indagine per frode riguardante i crediti d’imposta del Superbonus 110%. L’inchiesta ha portato al sequestro di denaro e all’apertura di un procedimento legale per presunte irregolarità nelle pratiche di accesso ai bonus fiscali. Le autorità continuano a verificare i dettagli dell’indagine.

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