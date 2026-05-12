Scoperta a Torino frode milionaria sul Superbonus 110 quattro professionisti nei guai | come agivano
A Torino sono stati sequestrati sette milioni di euro a una società edile e quattro professionisti sono stati coinvolti in un’indagine per frode riguardante i crediti d’imposta del Superbonus 110%. L’inchiesta ha portato al sequestro di denaro e all’apertura di un procedimento legale per presunte irregolarità nelle pratiche di accesso ai bonus fiscali. Le autorità continuano a verificare i dettagli dell’indagine.
È di 7 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Torino contro una società edile e 4 professionisti, accusati di aver generato crediti d’imposta fittizi tramite condotte fraudolente legate al Superbonus 110%. Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Torino, nell’ambito di un’indagine che ha portato alla luce un articolato sistema di truffa ai danni dello Stato. Le indagini Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio grazie agli approfondimenti investigativi del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica.🔗 Leggi su Virgilio.it
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