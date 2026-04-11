Incidente sulla superstrada | auto prende fuoco una persona muore carbonizzata

Nella serata di sabato 11 aprile, sulla strada statale 379 tra Bari e Brindisi, si è verificato un incidente che ha provocato il coinvolgimento di un'auto. L'auto ha preso fuoco a seguito dell'impatto e una persona è rimasta intrappolata, trovando la morte carbonizzata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gli accertamenti e le operazioni di spegnimento.

BRINDISI - Tragico incidente nella serata di oggi, sabato 11 aprile, sulla strada statale 379 che collega Bari a Brindisi: una persona ha perso la vita. Sono due i veicoli coinvolti, una Bmw Serie 1 e una Fiat 127 di colore giallo, quest'ultima ha preso fuoco, il conducente è rimasto incastrato.🔗 Leggi su Brindisireport.it Incidente sulla superstrada: una persona perde la vita. Un'auto prende fuocoBRINDISI - Tragico incidente nella serata di oggi, sabato 11 aprile, sulla strada statale 379 che collega Bari a Brindisi: una persona ha perso la... Leggi anche: L’auto prende fuoco mentre viaggia sulla superstrada: conducente si salva appena in tempo