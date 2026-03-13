Incidente stradale a Monserrato | scontro tra auto e moto ferito un 40enne

Un incidente stradale si è verificato a Monserrato, coinvolgendo un'auto e una moto. Un uomo di 40 anni è rimasto ferito nello scontro avvenuto su una delle strade più trafficate della zona. La dinamica dell’incidente ha provocato disagi alla circolazione locale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le prime cure.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violenta collisione in una delle strade più trafficate. Un grave incidente stradale ha scosso la viabilità di Monserrato, dove un’auto e un motociclo si sono scontrati violentemente causando il ferimento di un uomo. Il sinistro è avvenuto in via Fulgenzio, a poca distanza dal ponte dedicato a Emanuela Loi, un punto particolarmente trafficato che collega il centro abitato di Monserrato con l’area metropolitana di Cagliari. Il motociclista sbalzato sull’asfalto. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un uomo di 40 anni, che a seguito dell’impatto è stato scaraventato sull’asfalto con violenza. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento e gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per chiarire eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incidente stradale a Monserrato: scontro tra auto e moto, ferito un 40enne Articoli correlati Leggi anche: Grave incidente a Lipari, un ferito dopo uno scontro tra auto e moto: interviene l'elisoccorso Incidente stradale, scontro auto-moto: 15enne in ospedaleIncidente stradale tra un'auto e una moto nel pomeriggio di ieri, 9 febbraio, in via XXV Aprile a Brugherio. Aggiornamenti e notizie su Incidente stradale Temi più discussi: Incidente a Monserrato, con la moto contro un’auto: grave 40enne; Monserrato, gravissime le condizioni del centauro coinvolto nell’incidente sul ponte Loi: ha fratture su tutto il corpo; Monserrato, scontro tra moto e auto: motociclista 40enne in codice rosso; Monserrato, moto contro auto all'altezza del ponte Emanuela Loi: gravissimo un 40enne. Monserrato, scontro tra moto e auto: motociclista 40enne in codice rossoL'uomo è stato violentemente sbalzato sull'asfalto a seguito dell'impatto; i sanitari hanno provveduto all'immediato trasporto al Brotzu ... cagliaripad.it Dramma sulla strada a Monserrato: centauro cinquantenne lotta per la vita dopo un violento impattoUn gravissimo incidente stradale ha scosso la quiete di Monserrato a fine mattinata, trasformando l’ultimo tratto di via San Fulgenzio nello scenario di un drammatico soccorso. La collisione, avvenuta ... vistanet.it Lutto in Moto2. Roberto Lunadei, tecnico prima di Italtrans e poi per IntactGP, è venuto a mancare quest’oggi a seguito di un incidente stradale. Un abbraccio alla sua famiglia in questo momento complicato. #MemasGP #Moto2 - facebook.com facebook Tragico incidente stradale sull'A1, morti tre operai di Acuto x.com