scontro tra due camion chiusa la e45

Questa mattina si è verificato uno scontro tra due camion sulla strada E45, all’altezza di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sansepolcro, con l’ausilio di un’autogru proveniente dalla sede centrale e di una squadra del distaccamento di Bagno di Romagna. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente.

Arezzo, 12 maggio 2026 – Questa mattina, squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, distaccamento di Sansepolcro, con l’ausilio della Autogru proveniente dalla Sede Centrale e di una squadra proveniente dal Distaccamento di Bagno di Romagna, sono intervenute per incidente stradale sulla S.G.C. E45 al km 161+800, all’altezza di Valsavignone. Il sinistro ha coinvolto due autoarticolati che, per cause ancora da accertare, nel tratto di strada interessato da un cantiere stradale e dal doppio senso di circolazione in una sola carreggiata, sono entrati in collisione. Nell’impatto uno dei due autoarticolati ha perso il semirimorchio e parte del carico di pomodori.🔗 Leggi su Lanazione.it

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