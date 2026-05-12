Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 3bis Tiberina, nota come E45, tra Valsavignone e Verghereto. Due mezzi pesanti e un’auto sono rimasti coinvolti nello scontro. La carreggiata è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle condizioni delle persone coinvolte.

Arezzo, 12 maggio 2026 – Incidente stradale sulla statale 3bis Tiberina ( E45 ) che è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra Valsavignone (Arezzo) e Verghereto (Forlì-Cesena). Il traffico lungo la direttrice Roma-Cesena è deviato sulla viabilità alternativa con uscita obbligatoria a San Sepolcro (per chi viaggia in direzione Cesena) e a Bagno di Romagna (per chi viaggia in direzione Roma). Lo scontro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due mezzi pesanti e un’autovettura in un tratto dove la circolazione è regolata a doppio senso di marcia su una carreggiata. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente sulla E45, scontro fra due mezzi pesanti e un’auto. Strada chiusa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Schianto tra due mezzi pesanti e un'auto, E45 chiusa a Pieve Santo StefanoE 45 chiusa per un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti e una vettura, con tanto di carico sparso sulla carreggiata.

Schianto fra quattro auto e un camion sulla E45. Chiusa la stradaPerugia, 20 aprile 2026 – Quattro veicoli e un mezzo pesante coinvolti nell’incidente sulla E45.

Argomenti più discussi: Acquasparta, incidente sulla E45 con cinque feriti: carreggiata sud chiusa al traffico; Schianto tra mezzi pesanti e un’auto sulla E45, traffico paralizzato; Scontro tra due auto sulla Sr69 ad Indicatore: tre feriti trasportati in ospedale; Con l’auto si schianta contro un muro. Grave 47enne, ferito anche l’amico. Paura all’alba lungo la Tiberina.

Schianto fra quattro auto e un camion sulla E45. Chiusa la stradaPerugia, 20 aprile 2026 – Quattro veicoli e un mezzo pesante coinvolti nell’incidente sulla E45. Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 63, a San Martino in Campo. Il traffico è stato ... lanazione.it