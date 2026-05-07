“Un lapsus” divenuto “un atto di sciacallaggio“. Queste le parole con cui il ministro Giuseppe Valditara commenta le polemiche scoppiate per quella frase su Piersanti Mattarella, fratello del Presidente della Repubblica, “assassinato dalle Brigate Rosse“, mentre è noto che fu ucciso da Cosa Nostra. Giuseppe Valditara risponde alle polemiche "Mattarella un esempio di fulgida lotta contro la mafia" L'omicidio di Piersanti Mattarella Giuseppe Valditara risponde alle polemiche Repubblica riporta la replica di Giuseppe Valditara alle polemiche esplose dopo la gaffe su Piersanti Mattarella. Il ministro, ricordiamo, intervenuto per l’inaugurazione di una scuola intitolata al Presidente della Regione Sicilia ha riferito che il fratello del Presidente della Repubblica sarebbe stato “assassinato dalle Brigate Rosse”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giuseppe Valditara si difende dopo la gaffe su "Piersanti Mattarella ucciso dalle Br": "Lapsus, sciacallaggio"

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