Avellino, 7 maggio 2026 - Gaffe del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in Irpinia. "Sono qui per l'inaugurazione della scuola intitolata a Piersanti Mattarella: all'epoca avevo 18 anni e ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio il fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina", ha detto il titolare del dicastero di viale Trastevere prendendo la parola nel corso della cerimonia a Pietradefusi, in provincia di Avellino. Un errore, quello dell' attribuzione alle Br dell'omicidio del presidente della Regione siciliana commesso invece dalla mafia, che non è passato inosservato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gaffe di Valditara su Piersanti Mattarella “ucciso dalle Br”. Poi spiega: “Solo un lapsus, sciacallaggio contro di me”

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