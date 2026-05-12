Scontro tra Dacia e Opel sulla Mezzina | due feriti all’ospedale Mazzoni

Un incidente tra un'auto Dacia e un veicolo Opel si è verificato sulla strada Mezzina, provocando il ferimento di due persone. Entrambi gli automobilisti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Mazzoni per le cure del caso. La dinamica esatta dello scontro, in particolare come la Dacia sia finita contro il muro, è ancora oggetto di verifica. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

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? Punti chiave Come ha fatto la Dacia a finire contro il muro?. Chi sono i due automobilisti portati d'urgenza al Mazzoni?. Perché i Carabinieri devono indagare sulla conformazione della strada?. Quali criticità hanno reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco?.? In Breve Scontro avvenuto 11 maggio alle 17:30 vicino all'ex fornace di Offida. Coinvolti donna di 56 anni e giovane di 29 anni. Intervento dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno per messa in sicurezza. Carabinieri indagano sulla pericolosità del tratto stradale della Mezzina. Due persone sono rimaste ferite dopo un violento scontro stradale avvenuto intorno alle 17:30 di ieri, 11 maggio, sulla provinciale Mezzina nel territorio di Offida.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro tra Dacia e Opel sulla Mezzina: due feriti all’ospedale Mazzoni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Violento scontro tra due autobus sulla Via Casilina. Traffico in tilt, i feriti portati in ospedaleUno scontro tra due autobus si è verificato verso l'ora di pranzo ad Aquino, nel sud della provincia di Frosinone e per la precisione all'incrocio... Scontro sulla Gardesana: 6 feriti, due bambini in ospedaleUno scontro frontale particolarmente violento ha coinvolto tre veicoli sulla Statale 45Bis, nota come Gardesana, nella zona di Castel Toblino in quel... Argomenti più discussi: Incidente sulla Mezzina: due feriti nello scontro tra una Dacia e un’Opel; Taranto, scontro auto-furgone. Una donna finisce in ospedale; Scontro tra auto e moto sulla Modica-Scicli, centauro ferito finisce in ospedale; Scontro fra tre auto, quattro feriti. Uno dei guidatori positivo all'alcoltest. Abbiamo provato le 8 auto elettriche più vendute ad aprile 2026: citycar, berline e crossover a confronto! Scopri quale modello si adatta meglio alle tue esigenze tra autonomia, tecnologia e incentivi. La mobilità green è realtà! 2lnk.io/n9vq7 x.com Stima dei danni reddit Scontro tra auto e moto a San Giusto Canavese, paura all’incrocioUn boato improvviso, poi i soccorsi, l’auto ribaltata su un fianco e la moto praticamente smembrata dall’urto. È una scena che ha inevitabilmente richiamato l’attenzione di residenti e automobilisti q ... giornalelavoce.it