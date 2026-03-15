Scontro sulla Gardesana | 6 feriti due bambini in ospedale

Un incidente grave si è verificato sulla Gardesana, la strada statale 45Bis che attraversa la zona di Castel Toblino a Madruzzo. In seguito a uno scontro frontale tra tre veicoli, sei persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale, tra cui due bambini. La scena si è svolta in un tratto della strada molto trafficato, creando disagi alla viabilità locale.

Uno scontro frontale particolarmente violento ha coinvolto tre veicoli sulla Statale 45Bis, nota come Gardesana, nella zona di Castel Toblino in quel di Madruzzo. L’incidente si è verificato sabato 14 marzo poco dopo le 18:00, lasciando sei persone ricoverate all’Ospedale Santa Chiara di Trento, tra cui due bambini piccoli. Le condizioni dei feriti, pur richiedendo accertamenti immediati, non destano attualmente preoccupazioni gravi secondo i primi riscontri emersi sul posto. Il dispiegamento massiccio delle forze di soccorso ha comportato inevitabili disagi alla circolazione in un orario già critico per il traffico verso il lago. La dinamica dello schianto e l’intervento dei soccorritori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro sulla Gardesana: 6 feriti, due bambini in ospedale Articoli correlati Frontale violento sulla Gardesana: sei persone in ospedale, ci sono anche due bambiniL'incidente è avvenuto nella zona di Castel Toblino, in quel di Madruzzo, con lo schianto sulla Statale 45Bis che ha coinvolto più veicoli. Incidente sulla Pontina, scontro fra quattro auto: tre feriti, tra cui due bambiniIl sinistro si è verificato all'altezza del territorio di Latina, al chilometro 78. Aggiornamenti e notizie su Scontro sulla Gardesana 6 feriti due... Discussioni sull' argomento Spaventoso schianto sulla Gardesana (FOTO), intervento dei vigili del fuoco con le pinze idrauliche. Grandi disagi alla viabilità; Incidente sulla Gardesana, all’altezza del Castello di Toblino: coinvolte sette persone; Incidente sulla Gardesana a Toblino: sette feriti. Spaventoso schianto sulla Gardesana (FOTO), intervento dei vigili del fuoco con le pinze idrauliche. Grandi disagi alla viabilitàMADRUZZO. Schianto tra più auto, coinvolte 6 persone e dispiegamento di soccorritori per un incidente sulla Gardesana. L'allerta è scattata intorno alle 18.15 di oggi, sabato 14 marzo, lungo la strada ... ildolomiti.it Lo scontro verbale tra Russell e Hamilton infiamma il weekend cinese: perché si discute del motore Mercedes facebook Al corteo bruciate foto di Meloni, scontro totale sul referendum. La premier rilancia un video di Ceccanti per il Sì: andare oltre le appartenenze, lui non è certo mio sostenitore #ANSA x.com