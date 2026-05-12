Scontro tra camion in A22 | intrappolato un conducente
Nella mattinata di oggi, martedì 12 maggio, si è verificato un incidente sull’Autostrada del Brennero tra Chiusa e Bressanone. Due camion sono entrati in collisione, causando blocchi e disagi al traffico. Uno dei conducenti è rimasto intrappolato all’interno del veicolo e ha riportato ferite. La polizia e i soccorsi sono intervenuti sul posto per gestire la situazione.
Uno schianto davvero terribile quello avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 12 maggio, sull’Autostrada del Brennero: più precisamente nel tratto tra Chiusa e Bressanone dove si è verificato uno scontro tra due camion, con un uomo rimasto ferito e la circolazione andata nel caos.Il sinistroIl.🔗 Leggi su Trentotoday.it
INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 TIR DISTRUTTI, CHIUSO IL TRATTO DUINO-MONFALCONE EST | 19/01/2026
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