Scontro tra camion in A22 | intrappolato un conducente

Nella mattinata di oggi, martedì 12 maggio, si è verificato un incidente sull’Autostrada del Brennero tra Chiusa e Bressanone. Due camion sono entrati in collisione, causando blocchi e disagi al traffico. Uno dei conducenti è rimasto intrappolato all’interno del veicolo e ha riportato ferite. La polizia e i soccorsi sono intervenuti sul posto per gestire la situazione.

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Uno schianto davvero terribile quello avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 12 maggio, sull’Autostrada del Brennero: più precisamente nel tratto tra Chiusa e Bressanone dove si è verificato uno scontro tra due camion, con un uomo rimasto ferito e la circolazione andata nel caos.Il sinistroIl.🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 TIR DISTRUTTI, CHIUSO IL TRATTO DUINO-MONFALCONE EST | 19/01/2026 Notizie correlate A22 bloccata: scontro auto-camion nella galleria di confineUn grave scontro tra un’automobile e un mezzo pesante ha bloccato la circolazione sulla A22, l’Autostrada del Brennero, nelle prime ore di lunedì 9... Scontro auto-camion sull’A22, traffico in tilt: code e strade chiuseTraffico bloccato stamattina, lunedì 9 marzo, lungo l’Autostrada del Brennero per un incidente avvenuto poche ore fa all’interno della galleria che... Argomenti più discussi: Scontro tra due camion in autostrada; Dalmine, scontro tra una bisarca e un’auto: quattro feriti in autostrada. Coinvolti tre bambini; Scontro tra camion in zona industriale, un mezzo si ribalta; Camion di traverso a Torre a Mare, scontro tra auto a Palese: traffico in tilt sulla statale 16. Dalmine, scontro tra un camion e un’auto: quattro feriti in autostrada. Coinvolti tre bambini x.com Squadra di mitraglieri waffen ss *estate* reddit Scontro tra bus e camion sulla Statale 121: traffico in tiltAncora una volta la SS 121 è scenario di incidenti stradali. Nei pressi dello svincolo di Valcorrente, in direzione Catania, territorio di Belpasso, è avvenuto uno scontro tra un pullman e un camion, ... catania.liveuniversity.it