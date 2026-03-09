Scontro auto-camion sull’A22 traffico in tilt | code e strade chiuse

Stamattina sull’A22, all’interno della galleria al confine tra Italia e Austria, si è verificato uno scontro tra un’auto e un camion. L’incidente ha causato il blocco del traffico, con lunghe code che si sono formate lungo l’autostrada e alcune strade chiuse temporaneamente. La situazione ha provocato disagi significativi per gli automobilisti in transito.

Traffico bloccato stamattina, lunedì 9 marzo, lungo l’Autostrada del Brennero per un incidente avvenuto poche ore fa all’interno della galleria che segna il confine tra l’Italia e l’Austria in direzione sud. Le esatte dinamiche dei fatti non sono ancora state rese note. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di uno scontro tra un’automobile e un mezzo pesante. L’allarme è scattato alle 6:09 e sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, il personale dell’autostrada e le forze dell’ordine. Dato l’orario, l’incidente ha provocato non pochi disagi al traffico: la corsia in direzione sud è stata chiusa alla circolazione e al momento si registrano code e rallentamenti consistenti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

