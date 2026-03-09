A22 bloccata | scontro auto-camion nella galleria di confine

Nelle prime ore di lunedì 9 marzo 2026, un incidente tra un’auto e un camion ha causato il blocco della circolazione sulla A22, l’Autostrada del Brennero, nella galleria di confine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La carreggiata rimane chiusa in entrambe le direzioni.

Un grave scontro tra un’automobile e un mezzo pesante ha bloccato la circolazione sulla A22, l’Autostrada del Brennero, nelle prime ore di lunedì 9 marzo 2026. L’incidente si è verificato all’interno della galleria che segna il confine tra Italia e Austria, provocando la chiusura totale della corsia in direzione sud. Le squadre dei soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, il personale dell’autostrada e le forze dell’ordine sono già sul posto per gestire l’emergenza. La dinamica precisa dello schianto non è stata ancora chiarita dalle autorità competenti, ma l’impatto sul traffico è stato immediato e massiccio. Con l’allarme scattato alle 6:09, le code si sono formate rapidamente lungo il tracciato, creando disagi significativi viaggiava verso sud. 🔗 Leggi su Ameve.eu

