Schianto fra quattro auto e un camion sulla E45 Chiusa la strada

Da lanazione.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada E45, all’altezza del chilometro 63, vicino a San Martino in Campo. Quattro automobili e un camion sono rimasti coinvolti nello scontro, che ha causato la chiusura temporanea della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. Non sono ancora state fornite informazioni sulle eventuali persone coinvolte o ferite.

Perugia, 20 aprile 2026 – Quattro veicoli e un mezzo pesante coinvolti nell’incidente sulla E45. Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 63, a San Martino in Campo. Il traffico è stato temporaneamente bloccato in direzione nord per consentire la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. I vigili del fuoco, la polizia stradale, i sanitari e il personale Anas sono presenti per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Sul posto anche i mezzi di soccorso anche se, secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti in condizioni critiche. Accertamenti in corso per risalire alle cause dello scontro e ricostruirne la dinamica.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Schianto fra quattro auto e un camion sulla E45. Chiusa la strada

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