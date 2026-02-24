Salerno lavori in tangenziale | traffico paralizzato in entrambe le direzioni

Un incidente ha causato pesanti rallentamenti sulla tangenziale di Salerno questa mattina. Le operazioni di riparazione sui binari hanno bloccato le corsie, fermando il traffico in entrambe le direzioni. Gli automobilisti si sono ritrovati imbottigliati per ore, con lunghe code che si sono formate fin dall’alba. La circolazione rimane difficile mentre i lavori continuano a influenzare il flusso di veicoli in zona. I pendolari attendono ulteriori aggiornamenti.

Mattinata complicata per gli automobilisti della zona Salerno. Oggi, martedì 24 febbraio 2026, la tangenziale cittadina è stata interessata da pesanti rallentamenti a causa dei cantieri attivi lungo il tracciato. Restringimenti e lunghe code. I lavori in corso hanno comportato un restringimento della carreggiata, rendendo inevitabile la formazione di lunghe code di veicoli. Il traffico è risultato fortemente congestionato sia in direzione Sud sia verso Nord. Ripercussioni sulla viabilità cittadina. I rallentamenti sulla tangenziale hanno avuto effetti anche sulle arterie secondarie e sulle strade di collegamento con il centro cittadino, aggravando ulteriormente la circolazione nelle ore di punta. 🔗 Leggi su Zon.it

Salerno, due incidenti sulla Tangenziale: motociclisti in ospedale e traffico paralizzatoNella mattinata di oggi, sulla Tangenziale di Salerno si sono verificati due incidenti che hanno coinvolto motociclisti, entrambi trasportati in ospedale.

Incidente nella galleria I Pianacci di Montesilvano: chiusa la tangenziale in entrambe le direzioniUn incidente si è verificato questa mattina nella galleria “I Pianacci” sulla tangenziale di Pescara.

