Scontro totale sul Derby di Roma | la Lega Serie A sfida il Prefetto

Il Derby di Roma è stato rinviato a lunedì, provocando lo stop del campionato. La decisione è arrivata dopo una sfida tra la Lega Serie A e il Prefetto, con quest’ultimo che aveva richiesto di posticipare l’incontro. La sospensione riguarda circa 300 viaggi e rischia di influire sulla programmazione delle partite in programma. La disputa tra le due parti ha portato a questa decisione improvvisa.

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