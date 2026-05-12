Scontro totale sul Derby di Roma | la Lega Serie A sfida il Prefetto
Il Derby di Roma è stato rinviato a lunedì, provocando lo stop del campionato. La decisione è arrivata dopo una sfida tra la Lega Serie A e il Prefetto, con quest’ultimo che aveva richiesto di posticipare l’incontro. La sospensione riguarda circa 300 viaggi e rischia di influire sulla programmazione delle partite in programma. La disputa tra le due parti ha portato a questa decisione improvvisa.
di Lorenzo Vezzaro Il rinvio a lunedì blocca il campionato: a rischio la contemporaneità e i viaggi di 300.000 tifosi. La decisione del Prefetto di Roma di posticipare il derby tra Roma e Lazio a lunedì 18 maggio alle 20:45 ha scatenato la reazione durissima della Lega Serie A. Attraverso una nota ufficiale, l’organismo guidato da Casini ha espresso totale dissenso, sottolineando come questa scelta mini la regolarità del torneo proprio nelle ultime due giornate, dove la contemporaneità delle sfide è un principio considerato sacro e inviolabile per garantire l’equità sportiva. Un caos logistico per otto città. Il rinvio della stracittadina romana non è un caso isolato, poiché trascina con sé lo spostamento obbligatorio di altre quattro partite fondamentali per la classifica.🔗 Leggi su Internews24.com
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