Scontro sulle farmacie a Corciano il Tar annulla l’istituzione della sede di Ellera | Doveva decidere la giunta

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha emesso una sentenza che annulla la delibera relativa all’istituzione di una nuova sede di farmacia a Ellera, nel comune di Corciano. La decisione si basa sul fatto che la scelta non era stata adottata dalla giunta comunale, come previsto dalla normativa vigente. La questione riguarda quindi la legittimità del procedimento e i passaggi amministrativi che lo hanno portato alla delibera.

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