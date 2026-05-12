Scontro sulle farmacie a Corciano il Tar annulla l’istituzione della sede di Ellera | Doveva decidere la giunta
Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha emesso una sentenza che annulla la delibera relativa all’istituzione di una nuova sede di farmacia a Ellera, nel comune di Corciano. La decisione si basa sul fatto che la scelta non era stata adottata dalla giunta comunale, come previsto dalla normativa vigente. La questione riguarda quindi la legittimità del procedimento e i passaggi amministrativi che lo hanno portato alla delibera.
Scontro sulle farmacie a Corciano, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha annullato la delibera per la nuova sede di Ellera. Per i giudici amministrativi, inoltre, non sarebbe il merito della scelta, cioè il reale bisogno di un altro punto vendita di medicinali, ma un vizio di forma.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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