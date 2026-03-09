Ellera di Corciano nuovo semaforo pedonale e marciapiede lungo via Pierluigi Nervi

A Ellera di Corciano è stato attivato un nuovo semaforo pedonale in via Pierluigi Nervi, accompagnato dalla realizzazione di un marciapiede lungo la stessa strada. L’intervento interessa la viabilità locale e mira a migliorare la sicurezza dei pedoni nella zona. La posa del semaforo e dei nuovi marciapiedi conclude un intervento di sistemazione della strada.

È entrato in funzione il nuovo semaforo pedonale installato lungo via Pierluigi Nervi, a Ellera di Corciano. L’intervento, spiega il Comune, “è stato accompagnato dalla realizzazione di un nuovo marciapiede di oltre 300 metri, pensato per aumentare la sicurezza di pedoni e automobilisti”. A ricordare l’origine di questo intervento è il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti. “Il giorno di Natale, appena fatti gli auguri alla mia famiglia, ho fatto una telefonata che non dimenticherò – racconta il sindaco – Ho chiamato il papà del bambino che pochi giorni prima era stato investito proprio in questo punto della strada. Mi disse che pochi minuti prima suo figlio era finalmente uscito dalla terapia intensiva. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

