Ampliamento Brin Park il Tar al Comune | Basta con le attese dilatorie decidere subito sulle modifiche al progetto

Il Tar di Lecce ha accolto il ricorso presentato contro il Comune di Brindisi riguardante l’ampliamento di Brin Park. La sentenza invita l’amministrazione a non prolungare ulteriormente le attese e a prendere una decisione immediata sulle modifiche al progetto. La questione riguarda le procedure e le tempistiche di approvazione delle varianti, che sono state oggetto di contestazione.

Il silenzio e l’attesa non sono più opzioni possibili per il Comune di Brindisi. Con una recente sentenza, infatti, i giudici del Tar di Lecce hanno accolto il ricorso della società Aliotto, mettendo fine a oltre un anno di stalli burocratici e tensioni politiche riguardanti l’area adiacente al centro commerciale Brin Park. I giudici amministrativi sono stati perentori: l’amministrazione comunale ha sessanta giorni di tempo per emettere un provvedimento definitivo sull’istanza di variazione della convenzione urbanistica a suo tempo sottoscritta. La convenzione e il progetto dell'albergo La vicenda fa riferimento all’accordo stipulato...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ampliamento Brin Park, il Tar al Comune: «Basta con le attese dilatorie, decidere subito sulle modifiche al progetto» Notizie correlate Il Comune mette subito mano al maxi parkSono iniziati gli attesi lavori di ripristino della pavimentazione del terzo piano del maxiparcheggio di Osimo che dopo le intense piogge di questo... Leggi anche: Supermercato in zona agricola, il Tar dà ragione al Comune: stop al progetto