Il consiglio regionale ha approvato la nomina di Stefano Scaramelli come nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza. La scelta è stata ratificata con voto a maggioranza e la proposta è arrivata da Casa Riformista. La nomina segue una seduta in cui si sono discusse le candidature e le modalità di elezione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dai rappresentanti dell’assemblea regionale.

Il nome proposto da Casa Riformista spacca il campo largo. Insorge il centrodestra: "Cambiate anche in corsa le regole del voto" FIRENZE – Il consiglio regionale ha nominato Stefano Scaramelli, che era stato proposto da Casa Riformista, come nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza. L’elezione è venuta a maggioranza, con 19 voti di preferenza registrati nel corso del voto segreto effettuato tramite dispositivo elettronico. Gli altri due candidati, Paolina Pistacchi e Luciano Trovato, proposto da Alleanza verdi e sinistra, hanno rispettivamente ottenuto 14 e un voto di preferenza. Le schede bianche sono state cinque. Prima delle operazioni di voto, era proseguito il lungo e serrato dibattito iniziato nel primo pomeriggio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Scontro sulla nomina del garanti per infanzia e adolescenza: eletto a maggioranza Stefano Scaramelli

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