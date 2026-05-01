Staff del sindaco garanti e partecipate | scontro sui criteri di nomina

Da lanazione.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito riguarda i criteri adottati dal Comune di Siena per le nomine di staff del sindaco, garanti e rappresentanti delle società partecipate. Si discute sulle modalità di selezione e sulla trasparenza delle procedure, con richieste di chiarimenti sulle regole seguite per le designazioni degli incarichi istituzionali e delle aziende controllate dal Comune. La questione ha suscitato diverse prese di posizione tra le parti coinvolte.

"Quali sono i criteri nelle nomine e designazioni di competenza del Comune di Siena relative agli incarichi istituzionali e alle società partecipate?". Lo ha chiesto la consigliera Pd, Giulia Mazzarelli, nell’interrogazione al sindaco, sottolineando: "Cause di incompatibilità e ineleggibilità non sono state previste in partecipate come Siena Casa, dove il presidente è anche commissario provinciale di FdI, o nel caso del responsabile dell’ufficio staff del sindaco, che è anche segretario cittadino del partito. Non ritiene questo inopportuno?". Nicoletta Fabio ha chiarito: "Non siamo di fronte a situazioni omogenee: il diritto e le valutazioni di opportunità politica distinguono ciascuna fattispecie proprio perché diverso è lo scopo istituzionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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