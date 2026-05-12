In un confronto acceso tra le forze politiche, l’opposizione ha annunciato l’intenzione di eliminare le recenti riforme fiscali proposte dal ministro delle finanze. Tra i punti principali, si discute di come la nuova tassa sulle plusvalenze potrebbe incidere sui risparmi e sugli investimenti dei cittadini. Nel frattempo, alcuni partiti hanno dichiarato di voler mantenere inalterati gli incentivi fiscali già in vigore, senza modifiche o riduzioni.

? Punti chiave Come influirà la tassa sulle plusvalenze sul tuo portafoglio?. Chi ha promesso di non toccare gli incentivi fiscali esistenti?. Perché il credito d'imposta da 250 dollari rischia di sparire?. Quanto l'inflazione eroderà i benefici del nuovo bilancio?.? In Breve Tim Wilson contesta la mancanza di mandato elettorale per le riforme fiscali.. Il credito d'imposta di 250 dollari rischia di sparire per l'inflazione.. L'efficacia del bonus per i lavoratori svanirebbe entro sei mesi dall'erogazione.. I gruppi di interesse analizzano le misure previste per il prossimo anno..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro fiscale: l’opposizione punta a cancellare le riforme di Chalmers

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