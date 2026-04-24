A Caltanissetta, l’opposizione ha presentato una richiesta di dimissioni rivolta sia al Sindaco che al Presidente del Consiglio comunale il 22 aprile. La richiesta è stata comunicata ufficialmente alle autorità locali, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle reazioni successive. La situazione ha suscitato attenzione tra i cittadini, mentre le parti coinvolte hanno mantenuto un atteggiamento riservato.

? Cosa sapere L'opposizione a Caltanissetta ha chiesto le dimissioni del Sindaco e del Presidente Bruzzaniti il 22 aprile.. La maggioranza ha respinto le mozioni di Petitto e Dierna blindando l'attuale amministrazione comunale.. Annalisa Petitto, Felice Dierna, Calogero Palermo, Roberto Gambino, Carlo Vagginelli, Armando Turturici e Federica Scalia hanno spinto per le dimissioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio durante l’ultima seduta consiliare di Caltanissetta il 22 aprile 2026. Nelle ore che hanno i consiglieri di opposizione presentare due distinti ordini del giorno, la tensione politica è salita tra le mura del palazzo comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta, scontro al Comune: l’opposizione punta al Sindaco

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