Un incidente tra due veicoli si è verificato all’incrocio di Villapiana Lido, provocando il ribaltamento di una Volkswagen. Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse con un’eliambulanza. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e identificando i conducenti coinvolti, senza ancora fornire ulteriori dettagli sulle cause o sui nomi delle persone interessate.

? Punti chiave Come è avvenuto il ribaltamento della Volkswagen all'incrocio?. Chi sono i due conducenti coinvolti nello scontro?. Perché è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso?. Quali indagini stanno conducendo Carabinieri e Polizia Locale?.? In Breve Uomo di 45 anni ricoverato in terapia intensiva a Cosenza dopo l'impatto.. Donna di 60 anni trasportata all'ospedale Giannettasio di Rossano per lo shock.. Vigili del Fuoco di Castrovillari e Carabinieri di Cassano all'Ionio sul luogo.. Indagini su pericolosità incrocio provinciale 160 e via Cristoforo Colombo a Villapiana.. Un violento impatto tra una Fiat 500X rossa e una Volkswagen Passat ha ferito due persone nel pomeriggio di oggi a Villapiana Lido, all’incrocio tra la provinciale 160 e via Cristoforo Colombo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro a Villapiana Lido: due feriti e l’elisoccorso per un uomo

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