Sampieri | scontro frontale due feriti e elisoccorso verso

Un incidente si è verificato questo pomeriggio a Sampieri, nel comune di Scicli, coinvolgendo due veicoli in uno scontro frontale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato due persone in ospedale con un elicottero. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.

Un drammatico scontro frontale ha scosso la tranquilla contrada Scalonazzo a Sampieri, nel comune di Scicli, questo pomeriggio del 14 marzo. Due persone sono rimaste coinvolte nell’incidente, con esiti diversi: una vittima è stata trasferita in elisoccorso verso Catania per gravi fratture multiple, mentre l’altra è stata portata all’ospedale di Modica. L’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco e delle ambulanze del 118 ha permesso di mettere in sicurezza l’area immediatamente dopo l’impatto, davanti alla stazione ferroviaria locale. Un’unità mobile dei Carabinieri si è già insediata sul luogo per eseguire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica precisa dell’evento traumatico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sampieri: scontro frontale, due feriti e elisoccorso verso Articoli correlati Leggi anche: Scontro frontale tra due auto sulla provinciale: due feriti in codice giallo Leggi anche: Scontro frontale sull'A28: due feriti Approfondimenti e contenuti su Sampieri scontro frontale due feriti e... Scontro frontale a Sampieri: due feriti, uno in elisoccorsoOggi 14 marzo grave scontro frontale a Sampieri in contrada Scalonazzo: due feriti. Uno trasferito in elisoccorso a Catania, l’altro all’ospedale di Modica. Soccorsi immediati sul posto. quotidianodiragusa.it Grave scontro frontale a Sampieri: due feriti, uno trasferito in elisoccorso a CataniaScicli, 14 Marzo 2026 – Un violentissimo incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 14 marzo, nella zona alta di Sampieri, precisamente in Contrada Scalonazzo. Lo scontro, un impatto f ... radiortm.it