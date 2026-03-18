Scontro sulla SP239 | due feriti elisoccorso e blocco totale

Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 marzo 2026, lungo la strada provinciale 239 vicino a Piane di Rapagnano, si è verificato uno scontro tra due automobili. L’incidente ha provocato due feriti, soccorsi dall’elisoccorso, e ha causato il blocco totale del traffico sulla strada. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per le operazioni di soccorso e gestione dell’incidente.

Un drammatico scontro stradale ha coinvolto due autovetture nella notte tra mercoledì 18 marzo 2026 e giovedì 19 marzo 2026, lungo la strada provinciale 239 nelle vicinanze di Piane di Rapagnano. Intorno alle ore 23:00 del 18 marzo, il servizio di emergenza ha attivato un dispiegamento massiccio che ha portato al trasferimento dei due conducenti feriti verso l’ospedale Torrette di Ancona. L’intervento ha richiesto l’impiego coordinato di due ambulanze, dell’automedica della Misericordia Montegiorgio e dell’elisoccorso, evidenziando la complessità logistica necessaria per gestire incidenti su strade secondarie marchigiane. La dinamica iniziale suggerisce uno scontro frontale che ha reso necessarie misure straordinarie di soccorso immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro sulla SP239: due feriti, elisoccorso e blocco totale Articoli correlati Sampieri: scontro frontale, due feriti e elisoccorso versoUn drammatico scontro frontale ha scosso la tranquilla contrada Scalonazzo a Sampieri, nel comune di Scicli, questo pomeriggio del 14 marzo. Leggi anche: Scontro frontale tra due auto sulla provinciale: due feriti in codice giallo