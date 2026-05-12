Scontro a tre sulla SS747 | auto contro un muro e poi si ribalta

Tre veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente sulla SS747, con uno che ha urtato un muro prima di ribaltarsi. Una delle auto avrebbe perso il controllo, finendo contro la recinzione e causando il ribaltamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sulle cause o sui soggetti coinvolti.

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? Domande chiave Come hanno fatto tre auto a coinvolgersi nello stesso scontro?. Cosa ha causato la perdita di controllo della vettura verso la recinzione?. Perché quel tratto della SS747 è considerato così pericoloso per la viabilità?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità legate alla dinamica del ribaltamento?.? In Breve Intervento del 118 di Trivento e dei Vigili del Fuoco di Campobasso.. Nessun ferito grave tra i tre occupanti coinvolti nello scontro.. Carabinieri di Castropignano gestiscono il traffico con senso unico alternato.. Indagini in corso per ricostruire la dinamica presso l'incrocio per Trivento.. Un’auto si è ribaltata sulla SS747 nel tardo pomeriggio di questo lunedì 11 maggio, finendo contro il muro di una recinzione privata nei pressi dell’incrocio verso Trivento, nel territorio di Pietracupa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro a tre sulla SS747: auto contro un muro e poi si ribalta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scontro fra auto sulla Tosco Romagnola, una si ribalta, tre feritiSul posto per l'intervento vigili del fuoco, carabinieri e 118: due le auto coinvolte nel sinistro avvenuto ad un incrocio CALCINAIA – Una squadra... Incidente stradale: prima lo scontro, poi l'auto si ribalta e prende fuocoIncidente in Valassina: due auto si scontrano nell’area di servizio, una si ribalta e poi prende fuoco. Si parla di: Scontro tra Pietracupa e Trivento, auto impatta contro un muro e si ribalta: tre persone ferite; Scontro sulla Statale tra due auto, tre feriti.