Scontro fra auto sulla Tosco Romagnola una si ribalta tre feriti

Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta poco dopo le 23,30 in via Tosco Romagnola Ovest, all’incrocio con via Mazzei, nel Comune di Calcinaia, a seguito di un incidente stradale tra due auto. Durante lo scontro, una vettura si è ribaltata e tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118.

Sul posto per l'intervento vigili del fuoco, carabinieri e 118: due le auto coinvolte nel sinistro avvenuto ad un incrocio CALCINAIA