Sono in corso ricerche per trovare Sonia Bottacchiari, scomparsa da alcuni giorni. Le forze dell'ordine stanno utilizzando droni e cani molecolari per setacciare le zone montuose di Tarcento. Sono state trovate alcune lettere nella casa del padre, ma resta da chiarire chi le abbia scritte. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo alle modalità delle operazioni o alle ipotesi attualmente in esame.

? Domande chiave Chi ha scritto davvero le lettere trovate in casa del padre?. Come possono i cani molecolari aiutare nelle zone montuose di Tarcento?. Perché i quattro smartphone sono stati neutralizzati tutti nello stesso momento?. Dove si trovano le tracce lasciate dai due ragazzi di 14 e 16 anni?.? In Breve Ricerca estesa a Tarcento con droni, elicotteri e cani molecolari.. Lettere trovate nell'abitazione del padre suggeriscono possibile gesto estremo.. Analisi tecnica in corso su 4 smartphone neutralizzati dopo la scomparsa.. Coinvolti Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Forestale e Protezione Civile.. Le ricerche per ritrovare Sonia...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scomparsa Sonia Bottacchiari: droni e cani molecolari per le ricerche

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