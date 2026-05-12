Due lettere sono state trovate casualmente da un inviato di SkyTg24 nell’abitazione del padre della 49enne scomparsa e dei suoi due figli adolescenti. Le lettere, che sembrano essere un addio, sono state ritrovate dopo che la donna e i figli sono spariti senza lasciare altre tracce. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Due lettere, trovate per caso da un inviato di SkyTg24 in casa del padre, gettano una luce inquietante sulla scomparsa della 49enne Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli adolescenti. Della donna e dei due ragazzi di 16 e 14 anni non si hanno più notizie dallo scorso 20 aprile quando sono partiti, insieme ai quattro cani di famiglia, da Castell'Arquato, nel Piacentino, in direzione Friuli, dove nei giorni scorsi è stata trovata l'auto, a Tarcento, in provincia di Udine, che era stata caricata con provviste e attrezzature per il campeggio. Il giornalista di Sky si trovava nell'abitazione del padre della 49enne per un servizio quando, riprendendo alcuni oggetti lasciati dalla donna, ha individuato le lettere, non datate, ma scritte evidentemente prima di far perdere le proprie tracce.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scomparsa assieme ai figli. C'è una lettera con l'addio

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