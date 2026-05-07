Piacenza scomparsa mamma assieme ai due figli

Da imolaoggi.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Piacenza, una donna e i suoi due figli sono scomparsi senza lasciare tracce. La vettura della donna, una Chevrolet grigia, è stata trovata parcheggiata in una zona isolata, ma non ci sono segni o indicazioni sulla loro posizione. La polizia sta indagando sulla scomparsa e sta cercando eventuali testimoni o elementi utili per ricostruire cosa sia accaduto.

Non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni e dei figli di 14 e 16 anni dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castell’Arquato, nel Piacentino, per trascorrere qualche giorno di vacanza in Friuli-Venezia Giulia. L’allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi, Yuri Groppi che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e la ex moglie. L’ultimo avvistamento dell’auto sulla quale viaggiavano la donna e i ragazzi è avvenuto in Friuli, a Tarcento, in provincia di Udine: la macchina, una Chevrolet grigia, è stata trovata parcheggiata, ma dei tre nessuna traccia. Dal giorno della scomparsa, i telefoni risultano spenti. Le indagini sono coordinate dai carabinieri di Piacenza, in sinergia con i colleghi del Friuli.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Notizie correlate

Piacenza, scomparsa mamma assieme ai due figli: l'allarme lanciato dall'ex maritoNon si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni e dei figli di 14 e 16 anni dallo scorso 20 aprile.

Mamma scomparsa con i due figli di 14 e 16 anni: trovata l'auto parcheggiataUna donna, residente a Castellarquato, è scomparsa da più di due settimane insieme ai suoi due figli, di 14 e 16 anni, e ai loro quattro cani.

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Mamma e figli senza notizie da oltre 2 settimane: appello a Chi l’ha visto.

piacenza scomparsa mamma assiemeAndiamo in vacanza con mamma. Poi spariscono tutti. Il mistero di Sonia Bottacchiari, scomparsa in Friuli con i figliDal 20 aprile la donna e i due adolescenti sono irrintracciabili. Sono partiti da Castell’Arquata (Piacenza) con i 4 cani: la loro auto, equipaggiata per il campeggio, ritrovata a Tarceto (Udine). L’a ... quotidiano.net

piacenza scomparsa mamma assiemeDonna con figli scomparsa in Friuli, ricerche serrate. Si indaga per sottrazione di minoriIl campo base si trova nei pressi del parcheggio dove ieri è stata rinvenuta la macchina della mamma, in via Monte Grappa. Coordinati dalla prefettura, i soccorritori cercano tracce della donna e dei ... ansa.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.