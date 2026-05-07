Piacenza scomparsa mamma assieme ai due figli | l' allarme lanciato dall' ex marito

Da tgcom24.mediaset.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna e i suoi due figli sono scomparsi mentre si trovavano in Friuli-Venezia Giulia, dove avevano programmato una vacanza. La famiglia era partita da Piacenza e l’allarme è stato lanciato dall’ex marito, che non ha più avuto notizie di loro. La donna ha 41 anni, mentre i figli hanno 14 e 16 anni. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare la famiglia scomparsa.

Non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni e dei figli di 14 e 16 anni dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castell'Arquato, nel Piacentino, per trascorrere qualche giorno di vacanza in Friuli-Venezia Giulia. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi, Yuri Groppi che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e la ex moglie. L'ultimo avvistamento dell'auto sulla quale viaggiavano la donna e i ragazzi è avvenuto in Friuli, a Tarcento, in provincia di Udine: la macchina, una Chevrolet grigia, è stata trovata parcheggiata, ma dei tre nessuna traccia. Dal giorno della scomparsa, i telefoni risultano spenti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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