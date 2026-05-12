Scompare il cantante | il pubblico sale sul palco al L’Angolo di Cavour
Durante un evento al locale L’Angolo di Cavour, il cantante previsto non si è presentato e ha lasciato il palco prima dell’inizio dello spettacolo. Il pubblico, però, è salito comunque sul palco per proseguire l’esibizione senza la presenza dell’artista. Gli organizzatori hanno indicato di non approfondire le ragioni dell’assenza del cantante, invitando a rispettare la riservatezza sulla vicenda.
? Punti chiave Chi è il cantante scomparso prima della serata?. Perché gli organizzatori consigliano di non indagare sulla sua assenza?. Come farà la band a gestire il palco senza un solista?. Dove si può prenotare un tavolo per questa sfida musicale?.? In Breve Evento il 15 maggio alle ore 21:30 presso il locale L'Angolo di Cavour.. La band And Friends gestirà la serata karaoke senza costi di ingresso.. Prenotazioni per i tavoli disponibili al numero telefonico 393 076 6333.. Il prossimo 15 maggio, a partire dalle ore 21:30, il locale @langolodicavour ospiterà una serata di Karaoke Live con la band @andfriends, trasformando l’imprevisto in un’occasione per i clienti di prendere il microfono.🔗 Leggi su Ameve.eu
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