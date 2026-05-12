Scompare il cantante | il pubblico sale sul palco al L’Angolo di Cavour

Durante un evento al locale L’Angolo di Cavour, il cantante previsto non si è presentato e ha lasciato il palco prima dell’inizio dello spettacolo. Il pubblico, però, è salito comunque sul palco per proseguire l’esibizione senza la presenza dell’artista. Gli organizzatori hanno indicato di non approfondire le ragioni dell’assenza del cantante, invitando a rispettare la riservatezza sulla vicenda.

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