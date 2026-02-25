Sanremo l' Ariston tifa Roma! Mara Sattei sale sul palco e dal pubblico parte un grido

I più attenti ci avranno fatto caso già durante la diretta di ieri: quando Mara Sattei è salita sul palco dell'Ariston per esibirsi, dagli spalti qualcuno ha gridato. "forza Roma!". Guarda Sanremo su www.raiplay.it. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Festival di Sanremo 2026, intervista a Mara Sattei: “Torno sul palco dell’Ariston con la voglia di divertirmi. Eurovision? Non ci penso per il momento”Mara Sattei torna sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2026, portando una canzone che parla di emozioni nascoste e momenti personali.

Carlo Conti, l’annuncio su Sanremo 2026 fa impazzire il pubblico: chi sale sul palco dell’AristonCarlo Conti ha annunciato ufficialmente che tornerà a condurre il Festival di Sanremo nel 2026.

Temi più discussi: Chi vince Sanremo 2026, per chi facciamo il tifo e chi sarà la rivelazione; Sanremo 2026 tra tifo, pronostici e punteggi: ecco il Fantasanremo con Limen; Daniele Magro e la febbre di Sanremo: È il termometro della canzone italiana, faccio il tifo per l'amico Ermal Meta - AgrigentoNotizie; Da Conti, Renga e Fedez: per chi tifano i protagonisti di Sanremo.

Jolanda Renga fa il tifo per papà Francesco all’Ariston: come si è vestita per la prima serata del FestivalJolanda Renga non poteva mancare alla prima serata del Festival di Sanremo 2026: era prontissima a fare il tifo per suo padre, in gara con Il meglio ... fanpage.it

Sanremo 2026 tra tifo, pronostici e punteggi: ecco il Fantasanremo con LimenA Salerno il Festival di Sanremo non si guarda soltanto: si tifa. Si prende posizione, si discute, si litiga e, come ogni rito che si rispetti, si consuma in comunità. C'è chi ... ilmattino.it

Mara Sattei e Tommaso Paradiso sciolgono la tensione dopo l'esibizione sul palco dell'Ariston! #marasattei #tommasoparadiso #sanremo #festivaldisanremo - facebook.com facebook

Mara #Sattei canta a Sanremo 2026, imprevisto in diretta: perché c'entra la Roma x.com