Scompare dopo la palestra | 12enne ritrovato vicino al cimitero
Un ragazzo di 12 anni, di origine ucraina, è stato ritrovato questa sera a Sorrento. Dopo essere scomparso nel tragitto tra la palestra e casa, è stato rintracciato vicino al cimitero della zona. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra familiari e amici. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche e hanno assicurato che il ragazzo sta bene.
Un ragazzo di 12 anni, originario dell'Ucraina, è stato ritrovato nella serata di oggi a Sorrento dopo essersi perso nel tragitto tra la palestra e casa. Il minore, identificato con le iniziali A.D., è stato individuato dai vigili urbani nei pressi del cimitero comunale ed è stato riconsegnato in.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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