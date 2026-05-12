Scompare dopo la palestra | 12enne ritrovato vicino al cimitero

Un ragazzo di 12 anni, di origine ucraina, è stato ritrovato questa sera a Sorrento. Dopo essere scomparso nel tragitto tra la palestra e casa, è stato rintracciato vicino al cimitero della zona. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra familiari e amici. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche e hanno assicurato che il ragazzo sta bene.

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