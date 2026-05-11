Sorrento 12enne esce dalla palestra e perde l'orientamento | ritrovato e salvato in serata

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sorrento, un ragazzo di 12 anni è uscito dalla palestra e ha perso l'orientamento. Dopo alcune ore, i carabinieri e i poliziotti municipali lo hanno trovato e riportato ai genitori. La vicenda si è conclusa senza altri sviluppi nel tardo pomeriggio.

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Soltanto nella serata odierna, dopo alcune ore, il 12enne è stato ritrovato dai carabinieri e dai poliziotti municipali, che lo hanno riaffidato ai genitori.🔗 Leggi su Fanpage.it

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