Sorrento 12enne esce dalla palestra e perde l'orientamento | ritrovato e salvato in serata

A Sorrento, un ragazzo di 12 anni è uscito dalla palestra e ha perso l'orientamento. Dopo alcune ore, i carabinieri e i poliziotti municipali lo hanno trovato e riportato ai genitori. La vicenda si è conclusa senza altri sviluppi nel tardo pomeriggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui