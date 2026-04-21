Gli inquirenti stanno analizzando un video che mostra una persona sospettata nei pressi del cimitero, in relazione alla profanazione del cadavere di Pamela Genini. La registrazione potrebbe rappresentare una prima pista concreta per le indagini in corso. Al momento, non sono state rese note altre informazioni sull’identità del soggetto ripreso o sui dettagli dell’episodio. La procura continua a lavorare per chiarire i fatti.

Un video al vaglio degli inquirenti: possibile svolta nel caso. Potrebbe esserci una prima traccia concreta nelle indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini. Gli investigatori stanno analizzando un video che mostrerebbe un uomo aggirarsi in orario notturno nei pressi del cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, dove la 29enne era stata sepolta. L’inchiesta, al momento contro ignoti, potrebbe quindi imboccare una direzione più definita. Secondo quanto emerso durante la trasmissione Dentro la notizia, in onda su Canale 5 e condotta da Gianluigi Nuzzi, il soggetto ripreso sarebbe ritenuto potenzialmente coinvolto nell’episodio di profanazione.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Pamela Genini profanata dopo la morte: spunta un sospettato ripreso vicino al cimitero

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