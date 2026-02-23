Scippa una signora e tenta la fuga in auto i cittadini lo inseguono e lo fanno arrestare

Un uomo ha tentato di scippare una donna a San Jacopino e, dopo aver preso la borsa, ha cercato di fuggire in auto. I passanti hanno reagito immediatamente, inseguendolo a piedi e bloccandolo poco distante. La polizia è intervenuta sul posto e ha arrestato il sospetto. La vittima è rimasta illesa, mentre il presunto autore è stato accompagnato in commissariato. La rapina ha attirato l'attenzione dei residenti nella zona.

Tenta di scippare una passante ma i cittadini lo bloccano e lo fanno arrestare. È quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri, domenica 22 febbraio, a San Jacopino. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, un uomo a bordo di un’auto avrebbe affiancato una signora in bicicletta e le avrebbe sfilato la borsa per poi accelerare e darsi alla fuga. Una corsa che, poi, sarebbe durata poche centinaia di metri perché all’altezza di una rotonda l’uomo, un cinquantacinquenne italiano, non avrebbe rispettato la precedenza urtando così un altro veicolo. L’auto, oramai inutilizzabile come mezzo di fuga, è stata abbandonata in strada e il cinquantacinquenne ha proseguito a piedi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Scippa una signora, ma nella fuga sbanda con la macchina. I residenti lo inseguono e lo fanno arrestareUn giovane ha sottratto una borsa a una donna, poi ha perso il controllo dell’auto durante la fuga.

Leggi anche: Tenta di rapinare una tabaccheria: i dipendenti lo bloccano e lo fanno arrestare

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Scippa una signora, ma nella fuga sbanda con la macchina. I residenti lo inseguono e lo fanno arrestare; Firenze: scippa una donna, tenta la fuga ma l’auto si rompe. I residenti chiudono il ladro in un bar; Scippa una donna e fugge prima in auto e poi a piedi: inseguito dai cittadini e arrestato; Scippa una signora ma nella fuga sbanda con la macchina I residenti lo inseguono e lo fanno arrestare.

Scippa una signora, ma nella fuga sbanda con la macchina. I residenti lo inseguono e lo fanno arrestareRocambolesca rapina (finita male) a Firenze: l’uomo è stato costretto ad abbandonare il veicolo perchè ha urtato un altro mezzo, ma la fuga a piedi è terminata in un bar ... msn.com

Ladro in treno scippa una signora, una ragazza si accorge e lo insegue: il borseggiatore la minaccia ma altri 2 pendolari la difendonoTREVISO - Una 29enne di Altivole stava viaggiando sul treno delle 14.09 da Udine verso Treviso quando si è accorta che un giovane agitato stava infilando una mano nella borsetta di una signora. Non ci ... ilgazzettino.it

La signora Santina, massacrata per uno scippo a Romano di Lombardia, a 79 anni. "Fracasso facciale"la diagnosi dei medici, cinquanta punti, fratture al naso, al palato, ai denti, alle orbite oculari, alla mascella. E un coraggio da leone, quello di mostrarsi e di f - facebook.com facebook