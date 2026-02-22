scippa una signora ma nella fuga sbanda con la macchina i residenti lo inseguono e lo fanno arrestare

Un giovane ha sottratto una borsa a una donna, poi ha perso il controllo dell’auto durante la fuga. I vicini, notando il suo comportamento sospetto, lo hanno inseguito a piedi e lo hanno bloccato prima dell’arrivo della polizia. L’uomo ha tentato di scappare anche a piedi, ma è stato fermato in via delle Rose. La scena si è conclusa con l’arresto e la confisca dell’auto coinvolta nell’incidente.

Firenze, 22 febbraio 2026 – Rocambolesco arresto avvenuto questa mattina, domenica 22 febbraio, nel quartiere di San Jacopino a Firenze. Il protagonista è un italiano di 55 anni, accusato di aver scippato la borsa ad una signora. Un’azione rapida e improvvisa che il malvivente ha cercato di portare a termine scappando prima con la macchina e poi a piedi, ma la sua maldestra fuga è terminata con un arresto da parte della polizia. I fatti. In base a quanto appreso, l’uomo era all’interno della sua auto quando una signora in bici gli è passata accanto. Il 55enne ha approfittato della situazione per strapparle la borsetta, dopodichè ha messo in moto il veicolo ed è partito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ladro fa rumore mentre cerca di svaligiare un locale, i residenti lo scoprono e lo fanno arrestareNelle prime ore di venerdì 16 gennaio, a Rimini, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano pregiudicato in seguito a un tentato furto aggravato.

Leggi anche: Tenta di rapinare una tabaccheria: i dipendenti lo bloccano e lo fanno arrestare

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lo scippo di Al-Khelaïfi dei diritti tv del Mondiale alla Ligue1 ha rotto il calcio francese Di nuovo; La signora in giallo-La statuetta di Nefertari su Retequattro - Guida TV.

Ladro in treno scippa una signora, una ragazza si accorge e lo insegue: il borseggiatore la minaccia ma altri 2 pendolari la difendonoTREVISO - Una 29enne di Altivole stava viaggiando sul treno delle 14.09 da Udine verso Treviso quando si è accorta che un giovane agitato stava infilando una mano nella borsetta di una signora. Non ci ... ilgazzettino.it

La signora Santina, massacrata per uno scippo a Romano di Lombardia, a 79 anni. "Fracasso facciale"la diagnosi dei medici, cinquanta punti, fratture al naso, al palato, ai denti, alle orbite oculari, alla mascella. E un coraggio da leone, quello di mostrarsi e di f - facebook.com facebook