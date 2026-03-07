Sciopero 9 marzo 2026 | treni bus scuola e sanità Possibili disagi anche in Toscana chi si ferma

Lunedì 9 marzo 2026 si terrà uno sciopero generale di 24 ore che interesserà treni, bus, scuole e strutture sanitarie in diverse regioni italiane. La protesta coinvolgerà sia settori pubblici che privati, con potenziali disagi anche in Toscana. L’agitazione è stata indetta da sindacati e coinvolge varie categorie di lavoratori. La manifestazione si svolgerà in tutto il paese, con conseguenze sui servizi pubblici e privati.

Firenze, 7 marzo 2026 – Lunedì 9 marzo è in programma uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà numerosi settori pubblici e privati in tutta Italia, con possibili disagi anche in Toscana. La mobilitazione è stata proclamata da diverse sigle sindacali e si inserisce nelle iniziative legate alla Giornata internazionale dei diritti delle donne. La protesta potrebbe avere ripercussioni su vari servizi, tra cui scuola, pubblica amministrazione, sanità. Sono invece esclusi i trasporti. Regolare il servizio di Autolinee Toscane e Gest. Scuola, università e ricerca si fermano. Per quanto riguarda il mondo dell’istruzione, la Flc Cgil ha proclamato un’intera giornata di sciopero per tutto il personale di scuola, università, ricerca, Afam, formazione professionale e scuole non statali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sciopero 9 marzo 2026, treni, bus, scuola e sanità: chi aderisce (e chi no) a BolognaBologna, 6 marzo 226 - Sciopero generale lunedì 9 marzo per la Giornata internazionale della donna che cade domenica 8 marzo.

Sciopero generale del 9 marzo: possibili disagi per scuole, trasporti e sanitàLa giornata di lunedì 9 marzo si preannuncia particolarmente complicata per cittadini e lavoratori.

8 MARZO | Non Una di Meno, domenica in 60 piazze al grido: "Le nostre vite valgono". Le iniziative in Italia. Lunedì sciopero "generale e transfemminista" #ANSA x.com

