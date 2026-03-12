Trasporti | Cotral stazione Montebello non raggiungibile corse prolungate a Prima Porta

La stazione di Montebello non può essere raggiunta con gli autobus a causa dello sprofondamento dei tombini lungo la strada di accesso. Di fronte a questa situazione, le corse vengono prolungate fino a Prima Porta, dove i passeggeri possono raggiungere la destinazione desiderata. La problematica coinvolge il trasporto pubblico della zona e ha causato disagi tra gli utenti.

La stazione ferroviaria di Montebello “non è attualmente raggiungibile dagli autobus a causa dello sprofondamento dei tombini sulla strada di accesso allo scalo ferroviario. In conseguenza di tale situazione, la Polizia Locale di Roma Capitale ha emanato un’ordinanza di divieto di transito per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, rendendo impossibile l’ingresso degli autobus nello scalo ferroviario di Montebello”. Lo comunica Cotral. Impatto sul servizio di trasporto. L’impossibilità di raggiungere la stazione di Montebello comporta la necessità di introdurre modifiche temporanee alle percorrenze e alle fermate dei bus. Tutte le corse Cotral vengono anticipate e prolungate fino alla stazione di Prima Porta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

