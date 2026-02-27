Sciopero dei treni di 24 ore confermato | orari e fasce garantite

È stato confermato uno sciopero dei treni di 24 ore, che coinvolgerà tutto il paese. L’agitazione partirà questa sera alle 21 e durerà fino alle 20.59 di domani. Durante questa fascia, molti servizi ferroviari saranno sospesi o ridotti, mentre alcune corse potrebbero comunque circolare. Gli utenti sono invitati a verificare gli orari prima di mettersi in viaggio.

Sciopero nazionale dei treni dalle ore 21 di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 20.59 di sabato 28 febbraio. Incrociano le braccia i lavoratori del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Possibili cancellazioni o variazioni anche in Liguria.Treni garantiti in caso di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sciopero dei trasporti confermato a Milano e in Lombardia: gli orari di treni e le fasce garantiteA pochi giorni dalle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, in Lombardia ci sarà uno sciopero dei trasporti che coinvolgerà il personale Trenord.

Leggi anche: Sciopero dei treni, in arrivo un'intera giornata di stop: gli orari e le fasce garantite

Temi più discussi: Confermato lo sciopero dei trasporti di 24 ore: gli orari dei treni Trenord e Trenitalia e le fasce garantite; Sciopero treni e aerei a febbraio 2026: orari e fasce di garanzia del 26, 27 e 28; Sciopero nazionale trasporti dal 26 al 28 febbraio: stop voli Ita, EasyJet e treni FS, Italo, Trenord con fasce garantite e rimborsi; Sciopero aerei e treni, gli orari delle mobilitazioni previste per il 26, 27 e 28 febbraio.

Treni a rischio per 24 ore: sciopero 27-28 febbraio, cosa sapere prima di partireTreni a rischio per 24 ore: sciopero 27-28 febbraio, cosa sapere prima di partire(Adnkronos) – Dopo lo sciopero del trasporto aereo di ieri, oggi è la volta dei treni. Il personale delle principali co ... sulpanaro.net

Sciopero a Milano e Lombardia il 27 e 28 febbraio, stop ai treni Trenord: orari e fasce di garanziaPer oggi, venerdì 27 febbraio, è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario anche per i treni Trenord in Lombardia, in programma dalle ... fanpage.it

Sciopero treni 27-28 febbraio 2026: orari, fasce di garanzia e treni garantiti oggi e domani x.com

Dopo gli aerei, è la volta dei treni. Scatta alle 21 di oggi, venerdì 27 febbraio, lo sciopero del comparto ferroviario. L'agitazione è nazionale e terminerà alle 20.59 di sabato 28. In Lombardia potrebbero fermarsi, con ritardi, cancellazioni e disagi, i treni Trenord - facebook.com facebook