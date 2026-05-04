Atm pronti allo sciopero di 4 ore | contestate gestione del personale e condizioni di lavoro possibili disagi per bus e tram

Domani, martedì 5 maggio, il personale di Atm ha programmato uno sciopero di quattro ore, con possibili disagi per i servizi di bus e tram. La protesta nasce da proteste contro la gestione del personale e le condizioni di lavoro. La mobilitazione coinvolge i lavoratori dell’azienda di trasporti pubblici, con l’obiettivo di far salire l’attenzione su questioni interne. La giornata potrebbe registrare interruzioni o riduzioni del servizio durante le ore di sciopero.

La mobilitazione del personale Atm prevista per domani, martedì 5 maggio, torna al centro dell’attenzione alla vigilia della protesta. Lo sciopero di quattro ore, indetto dalle sigle Filt Cgil, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Orsa, interesserà la fascia oraria 18–22 e potrà avere conseguenze sulla.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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