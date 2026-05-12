Scintille a Misano il faentino Frassineti sulla rissa nei box | Mi dissocio da comportamenti violenti

Domenica pomeriggio al Misano World Circuit si è verificato un episodio di violenza tra alcuni partecipanti, documentato da un video diffuso sui social. Il pilota faentino ha espresso pubblicamente la propria dissociazione nei confronti di comportamenti violenti avvenuti nei box, sottolineando la distanza rispetto a quanto accaduto. L’incidente ha attirato l’attenzione di appassionati e media, portando alla ribalta il fatto di cronaca sportiva.

Dalle scintille in pista alla zuffa nei box è un attimo e, domenica pomeriggio, il Misano World Circuit è stato teatro di un brutto episodio sportivo il cui video ha fatto il giro dei social. Un pomeriggio di sport che si è trasformato in una pagina da dimenticare per il motorsport nazionale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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