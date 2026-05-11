Rissa ai box al circuito di Misano il video
Durante il primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo, si è verificata una rissa ai box al circuito di Misano, ripresa in un video diffuso online. L'episodio si è verificato nel corso di una fase di fine gara, con i piloti coinvolti che si sono scambiati insulti e spintoni. Nessuna informazione ufficiale sulle conseguenze per i protagonisti, mentre le immagini hanno attirato l'attenzione degli appassionati.
Finale ad altissima tensione durante il primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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