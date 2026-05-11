Dalle scintille in pista alla zuffa nei box gara ad alta tensione al Misano Circuit

Domenica pomeriggio al Misano World Circuit si è verificato un episodio di tensione durante una gara di motorsport. Le immagini pubblicate sui social mostrano scintille in pista e successivamente una lite nei box tra alcuni partecipanti. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e media, con il video che ha circolato rapidamente online. Non sono ancora state rese note le motivazioni che hanno portato all’accaduto.

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