Dalle scintille in pista alla zuffa nei box gara ad alta tensione al Misano Circuit

Da riminitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica pomeriggio al Misano World Circuit si è verificato un episodio di tensione durante una gara di motorsport. Le immagini pubblicate sui social mostrano scintille in pista e successivamente una lite nei box tra alcuni partecipanti. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e media, con il video che ha circolato rapidamente online. Non sono ancora state rese note le motivazioni che hanno portato all’accaduto.

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Dalle scintille in pista alla zuffa nei box è un attimo e, domenica pomeriggio, il Misano World Circuit è stato teatro di un brutto episodio sportivo il cui video ha fatto il giro dei social. Il prologo è avvenuto sul tracciato romagnolo quando la Audi #99 del team romano Tresor Attempto Racing.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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