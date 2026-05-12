Scienza per Tutti | a Canosa Sannita l' incontro con giovani ricercatori europei

Da chietitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Canosa Sannita si svolge un evento dedicato alla scienza, organizzato dalla Cantina Cooperativa Sannitica, che vede la partecipazione di giovani ricercatori provenienti da Austria, Italia, Regno Unito, Svizzera e Turchia. Durante l’incontro, i partecipanti discutono di temi scientifici di attualità, condividendo le proprie esperienze e ricerche. L’appuntamento coinvolge studenti e pubblico interessato, offrendo un’occasione di confronto tra esperti di diversi paesi europei.

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Studiosi provenienti da Austria, Italia, Regno Unito, Svizzera e Turchia si confronteranno a Canosa Sannita su importanti temi scientifici in un appuntamento promosso dalla Cantina Cooperativa Sannitica. L'incontro internazionale dedicato alla divulgazione scientifica, al dialogo tra culture e al.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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