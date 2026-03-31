Campionati Europei Master straordinario oro per uno sprinter sannita

Durante i Campionati Europei Master, un atleta sannita ha conquistato una medaglia d'oro nel settore dello sprint. La competizione si è svolta nelle ultime settimane e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da vari paesi europei. La vittoria rappresenta un risultato di rilievo per l’atleta, che si è imposto nella gara di velocità, confermando le sue capacità sportive a livello internazionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ un periodo a dir poco felice per Massimiliano Catalano, atleta della Libertas Benevento che dopo aver infranto lo scorso 7 marzo il record europeo sui 60 metri indoor per la categoria M55 (LEGGI QUI), si è regalato uno straordinario oro ai Campionati Europei Master indoor a Torun in Polonia nella categoria M55. Catalano ha fermato il cronometro a 7?46 sbaragliando una agguerrita concorrenza. Il suo è stato un percorso netto dalle batterie di qualificazione quando l’atleta della Libertas ha imposto la sua schiacciante superiorità confermata anche in finale. Dopo il titolo italiano sui 100 metri conquistato nel 2025, la crescita di Catalano è stata costante sotto la guida dei coach Ottone Amore ed Enzo Ascione che gli hanno permesso di salire di livello fino a raggiungere il tetto d’Europa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campionati Europei Master, straordinario oro per uno sprinter sannita Articoli correlati È STORIA! L’Italia conquista uno straordinario bronzo nella velocità a squadre agli Europei!Era questione di tempo, una crescita costante, con il mirino puntato a Los Angeles 2028. Karate: due atlete riccionesi verso l’oro ai Campionati Europei giovanili di Limassol.Il karate italiano si appresta a confermare il suo dominio continentale, e un pezzo di questo potenziale successo ha radici a Riccione. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Master. Europei indoor a Torun. medaglie per gli atleti veneti; A 80 anni continua a correre e vince ancora, la lezione di sport di Onelio: Ho un museo di medaglie; Terni, operazione Alto Impatto delle forze dell'ordine: per 3 stranieri avviate procedure di espulsione. Tiro con l’arco Ai campionati europei indoor. Valter Basteri vince il titolo continentale con la squadra azzurraValter Basteri continua coi suoi straordinari risultati a rappresentare al meglio il tricolore italiano. Recentemente l’arciere massese ha conquistato ... sport.quotidiano.net Massimiliano Catalano, detentore del record europeo dei 60m., ha siglato un'impresa straordinaria ai Campionati Europei Master indoor di Torun. Dominando ogni fase della competizione — dalla batteria alla semifinale — ha suggellato la sua superiorità nell - facebook.com facebook