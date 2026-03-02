Coppa del Mondo di sci alpino in Val di Fassa 2026 | calendario orari e dove vederla in tv e streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile si svolge in Val di Fassa nel 2026, con gare programmate nel fine settimana. Sono previsti vari appuntamenti su diverse piste della zona, con orari che saranno comunicati in seguito. Gli eventi saranno trasmessi in diretta su canali televisivi e piattaforme di streaming, consentendo agli appassionati di seguire le competizioni ovunque si trovino.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna a mettere in scena le velocità sulle piste della Val di Fassa, offrendo un fine settimana impegnativo tra prove cronometrate, discesa libera e SuperG. Il palcoscenico dolomitico ospita gare decisive che influenzeranno le classifiche di specialità, con la cornice di una disciplina elegante e spettacolare. La manifestazione riunisce atlete di livello internazionale impegnate a confermare o recuperare posizioni di rilievo. Sofia Goggia guarda al prosieguo della stagione con rinnovata determinazione, dopo la recente vittoria nel secondo SuperG di Soldeu, e si prepara a confrontarsi con avversarie agguerrite per affermarsi nelle prove di velocità.