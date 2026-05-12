Il Natale 2026 di Prime Video avrà il volto (e i muscoli) di una coppia decisamente esplosiva. Durante la presentazione Upfront di Amazon a New York, è stata ufficializzata la data d’uscita di The Man with the Bag, la commedia d’azione per famiglie che vedrà protagonisti la leggenda Arnold Schwarzenegger e la star di Reacher, Alan Ritchson. Come riportato da Deadline, il film segna il ritorno di Schwarzenegger in un ruolo da protagonista assoluto, questa volta nei panni di un “Babbo Natale” decisamente fuori dagli schemi. La trama, diretta da Adam Shankman, entra nel vivo quando la borsa magica di Santa Claus viene rubata. Per recuperarla e salvare il Natale, San Nicola (Schwarzenegger) decide di attingere alla sua “lista dei cattivi” per reclutare Vance (Alan Ritchson), un ex ladro esperto.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Schwarzenegger e Alan Ritchson salvano il Natale: The Man with the Bag arriva a dicembre su Prime Video

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